Пушков заявил о начале торговой войны США с ЕС и объяснил её суть

Торговая война между Вашингтоном и Брюсселем всё же начинается, заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
«Она отражает прежде всего относительное ослабление экономической мощи США в XXI веке», — написал сенатор в своём Telegram-канале.
По словам парламентария, в условиях «свободного рынка» Соединённые Штаты лишились возможности конкурировать с другими экономическими центрами. Он отметил, что у США больше нет достаточного объема ресурсов для поддержания «нерушимого союза» с Европой.
Вместе с тем Пушков считает, что в обозримом будущем их альянс продолжит существование.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон собирается ввести с 1 августа новые ввозные пошлины на товары из ЕС. Размер тарифов составит 30%. Трамп предупредил, что ставка пошлин может вырасти, если Брюссель решится на ответные действия.
В свою очередь, президент Франции Эмманюэль Макрон отметил, что ЕС примет контрмеры в случае введения американских тарифов.