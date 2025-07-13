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Пушков заявил о начале торговой войны США с ЕС и объяснил её суть

Пушков отметил, что торговая война США и ЕС отражает ослабление экономической мощи Соединённых Штатов.

Источник: Аргументы и факты

Торговая война между Вашингтоном и Брюсселем всё же начинается, заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«Она отражает прежде всего относительное ослабление экономической мощи США в XXI веке», — написал сенатор в своём Telegram-канале.

По словам парламентария, в условиях «свободного рынка» Соединённые Штаты лишились возможности конкурировать с другими экономическими центрами. Он отметил, что у США больше нет достаточного объема ресурсов для поддержания «нерушимого союза» с Европой.

Вместе с тем Пушков считает, что в обозримом будущем их альянс продолжит существование.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон собирается ввести с 1 августа новые ввозные пошлины на товары из ЕС. Размер тарифов составит 30%. Трамп предупредил, что ставка пошлин может вырасти, если Брюссель решится на ответные действия.

В свою очередь, президент Франции Эмманюэль Макрон отметил, что ЕС примет контрмеры в случае введения американских тарифов.

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