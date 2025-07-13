Военный эксперт рассказал о продвижении ВС РФ в Днепропетровской области

Марочко подчеркнул, что наступление армии России на территории Днепропетровской области позволит быстрее освободить ДНР. Причина в том, что в Днепропетровской области более выгодной рельеф местности — это позволяет обойти укрепленные позиции ВСУ, расположенные на стратегических высотах на западе ДНР.