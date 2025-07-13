Военный эксперт рассказал о продвижении ВС РФ в Днепропетровской области

Российские военные продолжают продвижение в Днепропетровской области. Силы РФ вклинились в оборону ВСУ в этом регионе уже почти на 3 км, сообщает ТАСС со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко.
Чтобы остановить наступление ВС РФ, Киев в спешке пытается строить оборону на данном участке фронта. Также противник минирует территории.
«Уже отмечена работа инженерных служб Днепропетровской области, которые на пути продвижения наших войск пытаются устанавливать минные заграждения, строить фортификации, другие заграждения для противодействия нашей технике и личному составу», — заявил военный эксперт.
Марочко подчеркнул, что наступление армии России на территории Днепропетровской области позволит быстрее освободить ДНР. Причина в том, что в Днепропетровской области более выгодной рельеф местности — это позволяет обойти укрепленные позиции ВСУ, расположенные на стратегических высотах на западе ДНР.
Ранее Марочко сообщил о сложной для украинских военных ситуации в харьковском Купянске.