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Украинские релоканты разочаровались в «американской мечте» из-за Трампа

Желавшие иммигрировать в Соединенные Штаты граждане Украины оказались разочарованы нововведениями Президента Дональда Трампа в области миграционного законодательства.

Желавшие иммигрировать в Соединенные Штаты граждане Украины оказались разочарованы нововведениями Президента Дональда Трампа в области миграционного законодательства. С таким заявлением выступило издание Le Monde.

«В условиях неопределенности, вызванной новой американской миграционной политикой, у украинцев больше нет уверенности в своем будущем… Американская мечта дается этим семьям с трудом», — отметили в Le Monde.

По данным журналистов, часть граждан Украины уже отправилась обратно на территорию Европы.

Согласно мнению самих релокантов, особенно строго органы миграционного контроля относятся к тем, кто приехал в США после начала специально военной операции.

Однако есть в мире и страны, готовые радушно принять украинских переселенцев, — особенно титулованных спортсменов. Ранее стало известно, что сбежавший с Украины призер Олимпийских игр по гимнастике Илья Ковтун получил хорватское гражданство с помощью ускоренной процедуры.

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