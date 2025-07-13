Украинские релоканты разочаровались в «американской мечте» из-за Трампа

Однако есть в мире и страны, готовые радушно принять украинских переселенцев, — особенно титулованных спортсменов. Ранее стало известно, что сбежавший с Украины призер Олимпийских игр по гимнастике Илья Ковтун получил хорватское гражданство с помощью ускоренной процедуры.