Он добавил, что всё указывает на то, что Москва достигнет своих целей, несмотря на внешнее давление. В заключение экс-подполковник отметил, что западным партнёрам необходимо пересмотреть свою стратегию в отношении России, учитывая её устойчивость и решимость.