Ким Чен Ын: Россия и КНДР едины по всем стратегическим вопросам

«Товарищ Ким Чен Ын сказал, что РФ и КНДР разделяют мнение по всем стратегическим вопросам, как и полагается при союзнических отношениях», — говорится в сообщении.
Стороны договорились о взаимной защите ключевых интересов, укреплении двустороннего сотрудничества и солидарности «на пути создания светлого будущего народов» в рамках договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве.
А ранее Ким Чен Ын выразил готовность оказывать поддержку действиям России, направленным на урегулирование ситуации на Украине. Он также уверен в успехе РФ под руководством российского лидера Владимира Путина.