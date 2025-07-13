Психолог Ланг: Брижит хочет уйти от Макрона, но не может из-за его статуса

Супруга французского президента Эммануэля Макрона — Брижит — снова оказалась в центре внимания из-за своего отношения к мужу, которому демонстративно не подала руку. Психолог Сергей Ланг в беседе с aif.ru выразил мнение, что поведение Брижит говорит о ее обидах и даже ненависти к Макрону.
«Поведение жены Макрона говорит о том, что она имеет к нему очень серьезные претензии, накопленную обиду, которая никак в их паре не проговаривается. Обиды и ненависть приводят к подобным действиям, что она и руку не хочет подавать, и пощечину ему влепила. Это говорит о том, что Макрон ее держит, прежде всего, финансами и своим политическим статусом», — отметил эксперт.
По словам Ланга, многие женщины, состоящие в отношениях с властными мужчинами, остаются в них не из-за любви или личных качеств супруга, а лишь из-за статуса партнера.
«В душе они их люто ненавидят, презирают, что, собственно, мы тут и наблюдаем. Вероятность, что они разведутся — очень высокая. В ближайшее время этого ожидать не стоит, потому что если бы она могла уйти, она не устраивала бы этот цирк», — добавил эксперт.
Напомним, последний инцидент, который СМИ сочли унизительным для главы Франции, произошел во время официального визита пары в Великобританию.