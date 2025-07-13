Психолог Ланг: Брижит хочет уйти от Макрона, но не может из-за его статуса

«Поведение жены Макрона говорит о том, что она имеет к нему очень серьезные претензии, накопленную обиду, которая никак в их паре не проговаривается. Обиды и ненависть приводят к подобным действиям, что она и руку не хочет подавать, и пощечину ему влепила. Это говорит о том, что Макрон ее держит, прежде всего, финансами и своим политическим статусом», — отметил эксперт.