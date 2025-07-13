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Генпрокурор США Бонди уволила сотрудников Минюста, занимавшихся делом Трампа

Пэм Бонди, генеральный прокурор Соединенных Штатов, распорядилась уволить сотрудников национального Министерства юстиций, которые занимались расследованиями против действующего Президента страны Дональда Трампа.

Пэм Бонди, генеральный прокурор Соединенных Штатов, распорядилась уволить сотрудников национального Министерства юстиций, которые занимались расследованиями против действующего Президента страны Дональда Трампа. С таким заявлением со ссылкой на инсайдеров выступил телеканал ABC News.

Как указали журналисты, речь идет о не менее чем 20 госслужащих. В преждевременную отставку отправили и самих прокуроров, и их ассистентов.

По данным ABC, основанием для увольнений стало заключение особой профильной комиссии Пэм Бонди, которая с февраля текущего года занимается выявлением политической ангажированности в уголовных делах, которые были возбуждены в отношении Дональда Трампа в период предыдущей Администрации США.

Стоит отметить, что сам действующий хозяин Белого дома уже поручил главе Минюста и другую задачу. Пэм Бонди будет должна определить, действительно ли Дональд Трамп проиграл выборы в 2020 году.

Однако среди остальных американских силовых ведомств сохраняется выраженное недовольство деятельностью генпрокурора США. Ранее инсайдеры сообщили, что шеф Федерального бюро расследований Кэш Пател пытается добиться увольнения Пэм Бонди из-за истории насильника Джеффри Эпштейна.

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