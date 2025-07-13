Генпрокурор США Бонди уволила сотрудников Минюста, занимавшихся делом Трампа

Пэм Бонди, генеральный прокурор Соединенных Штатов, распорядилась уволить сотрудников национального Министерства юстиций, которые занимались расследованиями против действующего Президента страны Дональда Трампа. С таким заявлением со ссылкой на инсайдеров выступил телеканал ABC News.
Как указали журналисты, речь идет о не менее чем 20 госслужащих. В преждевременную отставку отправили и самих прокуроров, и их ассистентов.
По данным ABC, основанием для увольнений стало заключение особой профильной комиссии Пэм Бонди, которая с февраля текущего года занимается выявлением политической ангажированности в уголовных делах, которые были возбуждены в отношении Дональда Трампа в период предыдущей Администрации США.
Стоит отметить, что сам действующий хозяин Белого дома уже поручил главе Минюста и другую задачу. Пэм Бонди будет должна определить, действительно ли Дональд Трамп проиграл выборы в 2020 году.
Однако среди остальных американских силовых ведомств сохраняется выраженное недовольство деятельностью генпрокурора США. Ранее инсайдеры сообщили, что шеф Федерального бюро расследований Кэш Пател пытается добиться увольнения Пэм Бонди из-за истории насильника Джеффри Эпштейна.