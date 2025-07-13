Трамп высказался о результатах расследования покушения на него

По его словам, он получал доклады от Федерального бюро расследований (ФБР) и Секретной службы США о результатах расследования.
«Они проинформировали меня, я этим удовлетворен», — высказался глава государства. Трамп добавил, что нападение стало возможным из-за ряда ошибок со стороны сотрудников, обеспечивавших его безопасность.
Звуки стрельбы раздались во время выступления кандидата в президенты США Трампа в Пенсильвании. Его ранили в ухо. Политика прикрыли телохранители, после чего экстренно эвакуировали.
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