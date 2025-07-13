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Трамп заявил, что удовлетворен докладами о произошедшем год назад покушении

Трамп признал, что в тот день были допущены ошибки.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп заявил, что в целом остался доволен расследованием инцидента, произошедшего год назад в ходе покушения на него.

В беседе с телеканалом Fox News он отметил, что получал отчёты от ФБР, Секретной службы, Министерства юстиции и других структур, и выразил уверенность в профессионализме задействованных специалистов.

Трамп признал, что в тот день были допущены ошибки, в том числе отсутствие сотрудников на месте и недостаточная координация с местной полицией, однако подчеркнул, что рассматривает ситуацию в более широком контексте. По его словам, несмотря на просчёты, он доверяет этим ведомствам, поскольку ими руководят компетентные и способные люди, которые, по всей видимости, признают недочёты.

Интервью с Трампом провела его невестка Лара, которая подвела итог прошедшего года, назвав его успешным с точки зрения деятельности нынешней администрации. Нападение на Трампа произошло 13 июля 2024 года в городе Батлер (штат Пенсильвания) во время предвыборного митинга. Тогда республиканец получил ранение в ухо, один человек погиб, а нападавшего ликвидировал снайпер.

Ранее шесть сотрудников Секретной службы, которые были рядом с Дональдом Трампом во время двух покушений, оказались отстранены от работы, их отправили в неоплачиваемый отпуск.

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