Трамп заявил, что удовлетворен докладами о произошедшем год назад покушении

Трамп признал, что в тот день были допущены ошибки, в том числе отсутствие сотрудников на месте и недостаточная координация с местной полицией, однако подчеркнул, что рассматривает ситуацию в более широком контексте. По его словам, несмотря на просчёты, он доверяет этим ведомствам, поскольку ими руководят компетентные и способные люди, которые, по всей видимости, признают недочёты.