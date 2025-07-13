Уголовное дело бывшего ответственного за строительство в Минобороны передано в суд

Этой не первый случай в России, когда чиновники злоупотребляют своими полномочиями при исполнении государственных контрактов. Так, в 2022 году были осуждены бывшие сотрудники ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в РФ» Евгений Мельников и Александр Казаков за вымогательство взятки при заключении контракта на поставку аэронавигационного оборудования. Суд приговорил их к восьми с половиной годам колонии и крупному штрафу.