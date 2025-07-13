Уголовное дело бывшего ответственного за строительство в Минобороны передано в суд

Уголовное дело Белькова передано в суд.
Прокуратура Москвы направила в суд уголовное дело бывшего гендиректора Главного военно-строительного управления (ГВСУ) по спецобъектам Андрея Белкова, которого обвиняют в злоупотреблении полномочиями при исполнении гособоронзаказа на поставку томографа для лечебно-диагностического центра Минобороны России. Об этом сообщил адвокат Белкова Роман Костенко.
«Прокуратура г. Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении Белкова, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — заявил Костенко. Его слова приводит «Коммерсант».
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕБывшего руководителя предприятия Минобороны обвинили в обмане военных на 48 млн рублей.
По версии следствия, Андрей Белков, возглавляя ГВСУ, в августе 2019 года организовал фиктивный конкурс на покупку магнитно-резонансного томографа для девятого лечебно-диагностического центра Минобороны на Комсомольском проспекте в Москве. В результате конкурс выиграло ООО «Стройхимпроект» под руководством Елены Ляхович. Согласно материалам дела, стоимость оборудования по контракту составила 121,7 млн рублей, что, как считают следователи, значительно превышало реальную рыночную цену.
Следствие полагает, что разницу между рыночной стоимостью и суммой контракта — 48 млн рублей — разделили между собой гендиректор «Стройхимпроекта» Елена Ляхович и главный бухгалтер организации Виктор Билько. Из материалов дела следует, что основная часть денег была переведена поставщику оборудования, а оставшейся суммой Ляхович и Билько распорядились по собственному усмотрению. При этом защита Белкова настаивает, что контракт был заключен по нижней границе рыночной стоимости: согласно экспертному заключению, минимальная цена томографа на момент сделки составляла 117,7 млн рублей, а максимальная — 135 млн рублей.
Андрей Белков полностью отрицает свою вину и находится под стражей. Елену Ляхович ранее суд приговорил к четырем годам условно и штрафу в 360 тысяч рублей: она признала свою вину и заключила досудебное соглашение о сотрудничестве. Дело главного бухгалтера Виктора Билько рассматривается отдельно. Белкову грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.
Этой не первый случай в России, когда чиновники злоупотребляют своими полномочиями при исполнении государственных контрактов. Так, в 2022 году были осуждены бывшие сотрудники ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в РФ» Евгений Мельников и Александр Казаков за вымогательство взятки при заключении контракта на поставку аэронавигационного оборудования. Суд приговорил их к восьми с половиной годам колонии и крупному штрафу.