Названы последствия покушения на Трампа

Поведение президента США Дональда Трампа изменилось после покушения на него во время предвыборной кампании в 2024 году. С таким мнением выступило агентство Associated Press.
Журналисты отмечают, что друзья Трампа наблюдают в его поведении повышенную бдительность во время выступлений на сцене. Кроме того, он стал более внимательным и благодарным. Трамп также окружил себя предметами, напоминающими о покушении.
«Трамп украсил Белый дом и свои гольф-клубы произведениями искусства, изображающими момент после стрельбы, когда он встал, театрально поднял кулак в воздух и скандировал: “Борись, борись, борись!”» — отмечается в материале.
Сам Трамп признавал, что у него сохранились отдаленные физические последствия ранения.
13 июля 2024 года Трамп пережил покушение на предвыборном митинге в Пенсильвании, получив ранение уха. В сентябре 2024 года произошла новая попытка покушения во время игры Трампа в гольф. Стрелявшего задержали, политик не пострадал.