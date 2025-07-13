Трамп сообщил, что заранее предупреждал Маска о разных взглядах на один вопрос

«В законе о госрасходах много хороших положений, он хорош с точки зрения энергетики, он отменил мандат на электромобили, что, как вы знаете, задело Маска. Это очень плохо, но я говорил ему об этом задолго до того, как он поддержал меня», — заявил американский президент в интервью телекомпании.