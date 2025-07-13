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Трамп сообщил, что заранее предупреждал Маска о разных взглядах на один вопрос

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заранее предупреждал миллиардера Илона Маска о разных взглядах на электромобили.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заранее предупреждал миллиардера Илона Маска о разных взглядах на электромобили. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на заявление американского лидера.

Трамп говорил Маску, что разные взгляды по этому вопросу могут в дальнейшем помешать их сотрудничеству.

«В законе о госрасходах много хороших положений, он хорош с точки зрения энергетики, он отменил мандат на электромобили, что, как вы знаете, задело Маска. Это очень плохо, но я говорил ему об этом задолго до того, как он поддержал меня», — заявил американский президент в интервью телекомпании.

Трамп добавил, что в итоге «Маск расстроился подписанием данного закона».

Ранее российский сенатор Алексей Пушков заявил, что Трамп нарушил все свои предвыборные обещания. По этой причине также произошла ссора между президентом США и Маском.

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