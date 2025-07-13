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Скандал по-французски: эксперты заговорили о скором разводе Макронов

Брижит Макрон снова оказалась в центре внимания из-за странного поведения.

Источник: Аргументы и факты

Семья французского президента Эммануэля Макрона снова оказалась в центре внимания из-за поведения его супруги Брижит. Последняя в очередной раз публично унизила мужа. Во время официального визита в Великобританию она ускорила шаг, когда Макрон попытался взять ее за руку.

Психолог Сергей Ланг в беседе с aif.ru порассуждал о причинах такого поведения.

Семье Макронов грозит развод.

Специалист считает, что демонстрация негативного отношения к супругу на публике может привести к разводу.

«Обычно люди, которые имеют проблемы в семье, но сдерживают себя на публике, находятся в отношениях, где кризис еще не такой острый. А если уже на людях пара не может скрывать свое негативное отношение, то это говорит о том, что у них кризис очень долгий и тяжелый», — отметил психолог.

Ланг подчеркнул, что демонстративные выходки Брижит, скорее всего, продолжатся и приведут к разводу. Однако в ближайшее время его ждать не стоит.

Брижит ненавидит Макрона, но не может уйти.

Вероятный развод Макронов — отсроченное во времени событие. Психолог считает, что Брижит давно бы ушла от мужа, если бы могла это сделать.

По мнению Ланга, жена держит отношения на плаву из-за статуса президента Франции.

«Поведение жены Макрона говорит о том, что она имеет к нему очень серьезные претензии, накопленную обиду, которая никак в их паре не проговаривается. Макрон ее держит, прежде всего, финансами и своим политическим статусом», — считает эксперт.

Психолог отметил, что многие женщины поступают аналогичным образом — остаются с мужчиной из-за его статуса, даже если любви уже давно нет.

Срывающаяся на людей женщина несчастлива в браке.

Поведение на публике, добавил специалист, многое может рассказать об отношениях в паре. Так, женщина, кричащая на улице на ребенка или устраивающая скандалы в очереди, вероятнее всего, глубоко несчастна в браке.

«Когда мы видим на улице женщину, которая кричит на ребенка или срывается на ком-то, например, в очереди, это всегда показывает, что у нее сложные отношения с ее мужчиной. Счастливая женщина на улице никогда не будет проявлять негативные эмоции», — подчеркнул специалист.

Психолог призвал понаблюдать за своим поведением и, в случае выявления тревожных звоночков, обратиться за психологической помощью, чтобы спасти семью.

Напомним, чета Макронов в последнее время то и дело оказывается в центре внимания из-за странного поведения Брижит. Она несколько раз демонстративно не подавала руку супругу, а однажды даже ударила его по щеке.

Ранее появилось видео, на котором жена президента Франции в очередной раз публично унизила мужа.