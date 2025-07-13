Скандал по-французски: эксперты заговорили о скором разводе Макронов

«Обычно люди, которые имеют проблемы в семье, но сдерживают себя на публике, находятся в отношениях, где кризис еще не такой острый. А если уже на людях пара не может скрывать свое негативное отношение, то это говорит о том, что у них кризис очень долгий и тяжелый», — отметил психолог.