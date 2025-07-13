Визит Лаврова в Вонсан: глава МИД РФ передал Ким Чен Ыну послание от Путина

Министр иностранных дел Сергей Лавров 11 июля прибыл с официальным визитом в северокорейский город Вонсан, где недавно открылся курортный комплекс.
В аэропорту главу МИД РФ встречали толпа с цветами и рота почетного караула. Девушка в национальном корейском костюме подарила ему букет. На место также прибыли заместитель министра иностранных дел КНДР Ким Чон Гю и посол России в Пхеньяне Александр Мацегора.
Цой Сон Хи на встрече с Лавровым заявила о поддержке политики по защите суверенитета РФ.
12 июля в Вонсане Сергей Лавров встретился с главой МИД КНДР Цой Сон Хи в рамках второго раунда стратегического диалога между двумя странами. Она заявила, что Пхеньян будет поддерживать политику Москвы, направленную на защиту территориальной целостности и суверенитета России.
Цой Сон Хи также отметила, что отношения двух государств вышли на уровень прочного сотрудничества. По её словам, визит Лаврова в Вонсан отражает стремление России развивать стратегическое партнёрство с КНДР. Министры также обсудили ситуацию на Корейском полуострове.
Лавров сообщил, что РФ создаст монумент в память о бойцах КНДР, погибших в Курской области.
Министр иностранных дел РФ рассказал на пресс-конференции в Вонсане, что Россия и КНДР в ближайшее время намерены создать монумент в память о бойцах Корейской народной армии, погибших во время операции по освобождению Курской области от ВСУ.
«Это была наша инициатива, которая была поддержана нашими корейскими друзьями. Будет создан соответствующий монумент. И также планируется увековечить память о нашем боевом братстве в годы Второй мировой войны, Великой Отечественной войны», — уточнил глава российского внешнеполитического ведомства.
Он также заявил, что у России отсутствовали причины для отказа от военной помощи КНДР. Глава МИД РФ добавил, что решение Пхеньяна об отправке своих бойцов в Курскую область стало искренним проявлением солидарности.
Ким Чен Ын принял Лаврова, который передал послание от Путина.
После переговоров Цой Сон Хи и Лаврова состоялась встреча главы МИД РФ с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Российский министр в ходе приветствия главы республики пошутил, что они оба так и не бросили курить.
В свою очередь, Ким Чен Ын заметил, что с момента их прошлой встречи прошёл год. Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) отметило, что переговоры лидера КНДР и главы МИД РФ прошли в «тёплой атмосфере, полной товарищеского доверия».
Лавров в ходе беседы передал Ким Чен Ыну приветственные слова от президента России Владимира Путина. Он подчеркнул, что российский лидер надеется в ближайшее время продолжить прямые контакты с руководителем Северной Кореи.
Глава КНДР в ответ попросил министра передать теплый привет Путину. Кроме того, Ким Чен Ын добавил, что Москва и Пхеньян придерживаются одинаковых взглядов «по всем стратегическим вопросам».
Напомним, 20 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков проинформировал, что у Владимира Путина пока нет планов посещать КНДР. Государственный визит президента России в Пхеньян состоялся в июне 2024 года. По итогам поездки Путина в КНДР был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между двумя странами.