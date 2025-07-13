На Украине объявили в розыск двух высокопоставленных чиновников России

Как уточняется, Кириенко СБУ объявила в розыск еще в октябре 2024 года. СБУ предъявила ему обвинения по статьям за «оправдание действий России», «посягательство на территориальную целостность Украины» и за регулярные посещения Крыма, Донецка и Луганска.