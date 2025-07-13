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На Украине объявили в розыск двух высокопоставленных чиновников России

Украина объявила в розыск двух российских чиновников.

Украина объявила в розыск двух российских чиновников. Это первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко и временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн, сообщает ТАСС со ссылкой на базу данных Службы безопасности Украины (СБУ).

Оба чиновника объявлены в розыск именно по линии СБУ.

Как уточняется, Кириенко СБУ объявила в розыск еще в октябре 2024 года. СБУ предъявила ему обвинения по статьям за «оправдание действий России», «посягательство на территориальную целостность Украины» и за регулярные посещения Крыма, Донецка и Луганска.

Что касается Хинштейна, то Украина разыскивает его с апреля 2025 года. Врио главы Курской области также обвиняют по статье «посягательство на территориальную целостность Украины».

Ранее подполковник Дэвис призвал Запад не надеяться на проблемы в российской экономике.

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