Трамп высказался о расследовании покушения на него в 2024 году

Хозяин Белого дома отметил, что в ходе расследования были выявлены ошибки, в частности отсутствие должного взаимодействия с местной полицией, что признали сами ответственные ведомства. Тем не менее американский лидер выразил уверенность в профессионализме сотрудников и признал, что у них был непростой день.
Ранее стало известно, что агенты Секретной службы США не понесли серьёзных последствий, несмотря на покушение на республиканца. Отмечается, что некоторые из них даже были повышены в должности. Лишь немногие сотрудники были отстранены.