Российский военный корреспондент Борис Рожин рассказал историю о солдате Вооруженных сил РФ, которому помогла найти прятавшихся киевских неонацистов горевшая восковая свеча. Подробностями он поделился в своем Telegram-канале.
«…Руслан заметил дым из-под покрывала и сразу понял, что там кто-то прячется. Балтиец закинул туда гранату, а после того, как смог зайти в помещение, увидел двоих двухсотых», — сообщил Борис Рожин.
Как отметил военкор, ликвидированными пособниками киевской клики оказались радикалы элитного нацбата «Волки да Винчи»* (запрещенная в РФ террористическая организация). Борис Рожин добавил, что солдаты ВС России забрали с собой знаки различия радикалов в качестве боевых трофеев.
Желание «элитных» неонацистов прятаться от российских военнослужащих не вызывает удивления на фоне ухудшения положения их формирований на линии фронта. Ранее стало известно, что в июне 2025 года вновь выросла статистика дезертирства в рядах ВСУ.