Российские подразделения продвинулись примерно на три километра вглубь оборонительных позиций украинской армии в Днепропетровской области.
Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко, уточнив, что на данном участке зафиксированы срочные меры со стороны Киева по укреплению обороны и установке минных заграждений для сдерживания наступления.
По его словам, инженерные подразделения Украины активно работают над созданием фортификационных сооружений и других преград на пути российского наступления. Марочко также отметил, что успехи на этом направлении создают условия для ускоренного освобождения территорий Донецкой Народной Республики.
Он подчеркнул, что особенности рельефа в Днепропетровской области позволяют обойти хорошо укреплённые украинские позиции, расположенные на стратегических высотах на западе ДНР.
Ранее Марочко рассказал, что российские подразделения надёжно закрепились в населенном пункте Зелёная Долина Донецкой Народной Республики, который был взят под контроль 11 июля.