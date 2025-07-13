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Марочко: ВС РФ почти на 3 км вклинились в оборону ВСУ под Днепропетровском

Успехи на этом направлении создают условия для ускоренного освобождения территорий Донецкой Народной Республики.

Источник: Аргументы и факты

Российские подразделения продвинулись примерно на три километра вглубь оборонительных позиций украинской армии в Днепропетровской области.

Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко, уточнив, что на данном участке зафиксированы срочные меры со стороны Киева по укреплению обороны и установке минных заграждений для сдерживания наступления.

По его словам, инженерные подразделения Украины активно работают над созданием фортификационных сооружений и других преград на пути российского наступления. Марочко также отметил, что успехи на этом направлении создают условия для ускоренного освобождения территорий Донецкой Народной Республики.

Он подчеркнул, что особенности рельефа в Днепропетровской области позволяют обойти хорошо укреплённые украинские позиции, расположенные на стратегических высотах на западе ДНР.

Ранее Марочко рассказал, что российские подразделения надёжно закрепились в населенном пункте Зелёная Долина Донецкой Народной Республики, который был взят под контроль 11 июля.