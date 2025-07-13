Российский военный при помощи свечи обнаружил солдат ВСУ, скрывавшихся в подвале

Боец нашёл солдата ВСУ в подвале по восковой свече. Видео © Telegram / Zvezdanews.
Российский боец заметил дым, поднимавшийся из-под покрывала, и предположил, что там кто-то прячется. В ходе дальнейшей проверки выяснилось, что в подвале находились бойцы националистического батальона «Волки Да Винчи». Они были ликвидированы с применением гранаты.
«В следующем подвале его (российского бойца. — Прим. Life.ru) встречали уже с дулом у двери», — написал Рожин.
После ликвидации противника российские военнослужащие изъяли шевроны и флаг ВСУ.
Ранее пленный военнослужащий ВСУ Сергей Медведченко сообщил о сомнениях в своей способности убить родного брата, проходящего службу в Вооружённых силах Российской Федерации. По словам Медведченко, его брат добровольно поступил на службу в Армию России, несмотря на наличие большого количества родственников на Украине. По словам пленного, пример его семьи является наглядным доказательством братоубийственного характера конфликта.