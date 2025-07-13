Российский военный при помощи свечи обнаружил солдат ВСУ, скрывавшихся в подвале

Ранее пленный военнослужащий ВСУ Сергей Медведченко сообщил о сомнениях в своей способности убить родного брата, проходящего службу в Вооружённых силах Российской Федерации. По словам Медведченко, его брат добровольно поступил на службу в Армию России, несмотря на наличие большого количества родственников на Украине. По словам пленного, пример его семьи является наглядным доказательством братоубийственного характера конфликта.