Генпрокурор США закрыла дело о фальшивых прививках от CoViD-19

По данным прокуратуры, Мур выдавал фальшивые справки и вместо настоящей прививки делал пациентам уколы с физраствором. В некоторых случаях речь шла о детях — по просьбе их родителей. Следствие оценивало сумму уничтоженных вакцин в более чем 28 тысяч долларов. Всё происходило на базе частной пластической клиники, где врач практиковал.