Генпрокурор США закрыла дело о фальшивых прививках от CoViD-19

По данным прокуратуры, Мур выдавал фальшивые справки и вместо настоящей прививки делал пациентам уколы с физраствором. В некоторых случаях речь шла о детях — по просьбе их родителей. Следствие оценивало сумму уничтоженных вакцин в более чем 28 тысяч долларов. Всё происходило на базе частной пластической клиники, где врач практиковал.
Федеральное обвинение было выдвинуто в 2023 году, а слушания начались в июле этого года. Однако теперь дело закрыто. Об этом Бонди сообщила в соцсети X, заявив, что Мур не заслуживает тюремного срока.
«По моему указанию Министерство юстиции США сняло обвинения с доктора Кирка Мура. Доктор Мур предоставил своим пациентам возможность выбора, когда федеральное правительство отказалось это сделать. Он не заслужил тех лет тюрьмы, которые ему грозили. Всё закончится сегодня», — написала Бонди.
Ранее стало известно, что в Великобритании появился новый заразный штамм CoViD-19 XFG «стратус». В конце июня штаммы XFG.3 и XFG составили около 40% всех случаев заражения CoViD-19. В мае этот показатель равнялся примерно 10%.