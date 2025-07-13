Лукашенко: в налоговой сфере нужно обеспечивать баланс интересов государства и хозяйствующих субъектов

«C момента основания налоговая служба Беларуси обеспечивает наполнение бюджета, последовательно реализуя государственную налоговую политику, направленную на развитие национальной экономики и повышение уровня жизни наших граждан, — говорится в поздравлении. — Процессы, происходящие в современном мире, ставят перед вами все более сложные и ответственные задачи, требуя продуманных и взвешенных решений, обеспечивающих баланс интересов государства и хозяйствующих субъектов».