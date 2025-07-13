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Лукашенко: в налоговой сфере нужно обеспечивать баланс интересов государства и хозяйствующих субъектов

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов налоговых органов с профессиональным праздником. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Источник: AP 2024

«C момента основания налоговая служба Беларуси обеспечивает наполнение бюджета, последовательно реализуя государственную налоговую политику, направленную на развитие национальной экономики и повышение уровня жизни наших граждан, — говорится в поздравлении. — Процессы, происходящие в современном мире, ставят перед вами все более сложные и ответственные задачи, требуя продуманных и взвешенных решений, обеспечивающих баланс интересов государства и хозяйствующих субъектов».

Президент выразил уверенность, что знания и опыт работников налоговых органов, применение самых прогрессивных технологий, использование новейших форматов работы и в дальнейшем будут способствовать развитию этой важной для страны сферы.

Александр Лукашенко пожелал в этот профессиональный праздник всем крепкого здоровья, счастья и благополучия.

Поздравление Президента с Днем работников налоговых органов

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов налоговых органов с профессиональным праздником.

Уважаемые товарищи!

Поздравляю вас с профессиональным праздником.

C момента основания налоговая служба Беларуси обеспечивает наполнение бюджета, последовательно реализуя государственную налоговую политику, направленную на развитие национальной экономики и повышение уровня жизни наших граждан.

Процессы, происходящие в современном мире, ставят перед вами все более сложные и ответственные задачи, требуя продуманных и взвешенных решений, обеспечивающих баланс интересов государства и хозяйствующих субъектов.

Убежден, ваши знания и опыт, применение самых прогрессивных технологий, использование новейших форматов работы и в дальнейшем будут способствовать развитию этой важной для страны сферы.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия.

Александр Лукашенко,

13 июля 2025 года.

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