Казахстан и Азербайджан выходят в лидеры по поставкам нефти в Европу

«В документе отмечено, что из-за эмбарго Европейского союза на российскую нефть традиционные маршруты поставок были перенаправлены. Ожидается, что импорт из России и Каспийского региона в целом уменьшится с 1,8 миллиона баррелей в сутки в 2024 году до примерно 1,7 миллиона баррелей к 2030 году и снизится до 1,6 миллиона баррелей в день к концу прогнозируемого периода. При этом большая часть этих поставок будет приходиться на нероссийские объёмы, значительную часть которых составят ресурсы Казахстана и Азербайджана», — пишет агентство.