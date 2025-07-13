Россия обвинила НАТО в ограничении свободы судоходства в Балтийском море

Ранее замминистра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что регион Балтийского моря стал новой зоной противостояния между НАТО и Россией из-за активизации военной деятельности альянса. Он отметил, что на протяжении десятилетий этот регион был самым спокойным с военной точки зрения. Однако с недавних пор страны альянса начали массово закупать вооружение, призванные обеспечить превосходство на всех театра. По его словам, таким образом они хотят превратить Балтику во «внутреннее море НАТО».