Россия обвинила НАТО в ограничении свободы судоходства в Балтийском море

Страны НАТО стремятся усилить военное присутствие в Балтийском море, заявил Корчунов.
Военно-политическая обстановка в Балтийском регионе ухудшилась из-за политики стран НАТО, направленной на ограничение свободы судоходства. Об этом сообщил посол России в Норвегии Николай Корчунов.
«Отмечаем целенаправленную линию стран-членов НАТО на ограничение свободы судоходства в регионе, запуск в этих целях под предлогом, в том числе, угроз подводной инфраструктуре, миссии альянса “Балтийский часовой”, которая сопровождается усилением действующей в открытом море группировки ВМС, в результате чего значительно осложнилась военно-политическая обстановка в регионе и усилились риски возможной эскалации и конфликтности», — заявил Корчунов. Его слова передает РИА Новости.
Он подчеркнул, что соблюдение международного морского права всеми странами региона остается необходимым условием для обеспечения безопасности. Дипломат напомнил о прошлых попытках соседних государств ограничить торговое судоходство России, отметив, что подобная политика вызывает сожаление, поскольку Балтика долгие годы была примером мирного сотрудничества.
Ранее замминистра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что регион Балтийского моря стал новой зоной противостояния между НАТО и Россией из-за активизации военной деятельности альянса. Он отметил, что на протяжении десятилетий этот регион был самым спокойным с военной точки зрения. Однако с недавних пор страны альянса начали массово закупать вооружение, призванные обеспечить превосходство на всех театра. По его словам, таким образом они хотят превратить Балтику во «внутреннее море НАТО».