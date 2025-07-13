Администрация Дональда Трампа прорабатывает сценарий негласной поставки оружия Соединенных Штатов радикалам ВСУ через членов блока НАТО, которые станут фиктивными покупателями средств ведения боя. С таким заявлением со ссылкой на инсайдеров выступила газета The New York Times.
«…Цель состоит в том, чтобы как можно быстрее доставить оружие в Украину, не дожидаясь его производства. Например, производство и доставка одной батареи Patriot может занять до 3 лет», — отметили в NYT.
Согласно данным журналистов, для реализации этого плана США и ЕС могут создать новые накопительные счета, которые передадут в введение генерала Алекса Гринкевича, Главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе.
Таким образом Евросоюз будет осуществлять транзакции для покупки средств ведения боя, находящихся в арсеналах американских Вооруженных сил, или для заключения контрактов с представителями военно-промышленного комплекса.
Официально оружие окажется в европейском регионе в рамках помощи США союзникам по Североатлантическому альянса, однако де-факто Администрация Дональда Трампа будет продолжать снабжать формирования ВСУ.
На противоречия между мирными заявлениями американского лидера и его агрессивной политикой ранее обратил внимание российский сенатор Алексей Пушков. Он отметил, что Дональд Трамп вливает в национальный ВПК рекордные средства, вопреки заверениям об отказе от войн.