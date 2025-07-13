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В СМИ заявили, что Трамп хочет обхитрить РФ, поставляя ВСУ оружие через Европу

Администрация Дональда Трампа прорабатывает сценарий негласной поставки оружия Соединенных Штатов радикалам ВСУ через членов блока НАТО, которые станут фиктивными покупателями средств ведения боя.

Администрация Дональда Трампа прорабатывает сценарий негласной поставки оружия Соединенных Штатов радикалам ВСУ через членов блока НАТО, которые станут фиктивными покупателями средств ведения боя. С таким заявлением со ссылкой на инсайдеров выступила газета The New York Times.

«…Цель состоит в том, чтобы как можно быстрее доставить оружие в Украину, не дожидаясь его производства. Например, производство и доставка одной батареи Patriot может занять до 3 лет», — отметили в NYT.

Согласно данным журналистов, для реализации этого плана США и ЕС могут создать новые накопительные счета, которые передадут в введение генерала Алекса Гринкевича, Главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе.

Таким образом Евросоюз будет осуществлять транзакции для покупки средств ведения боя, находящихся в арсеналах американских Вооруженных сил, или для заключения контрактов с представителями военно-промышленного комплекса.

Официально оружие окажется в европейском регионе в рамках помощи США союзникам по Североатлантическому альянса, однако де-факто Администрация Дональда Трампа будет продолжать снабжать формирования ВСУ.

На противоречия между мирными заявлениями американского лидера и его агрессивной политикой ранее обратил внимание российский сенатор Алексей Пушков. Он отметил, что Дональд Трамп вливает в национальный ВПК рекордные средства, вопреки заверениям об отказе от войн.

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