Российский посол обвинил НАТО в ограничении судоходства в Балтийском регионе

Ранее стало известно, что союзники США по Североатлантическому альянсу будут нести финансовую ответственность за американское оружие, поставляемое на Украину. Об этом заявил президент Соединённых Штатов Дональд Трамп. По его словам, оружие будет направляться в страны НАТО, которые, в свою очередь, будут передавать его Киеву, оплачивая поставки.