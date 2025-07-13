Нарушитель порядка: стало известно, как «полковник-миллиардер» Захарченко живет в колонии

Захарченко не раз получал замечания за нарушение порядка со стороны сотрудников УФСИН.
Бывшего полковника МВД России Дмитрия Захарченко, осужденного по делу о взяточничестве, признали нарушителем установленного порядка в мордовской исправительной колонии ИК-5. Об этом говорится в судебных материалах.
«Заключенный Захарченко характеризуется отрицательно — является нарушителем установленного порядка отбывания наказания», — говорится в документах. Их приводит РИА Новости.
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В судебных материалах также сказано, что Захарченко с момента этапирования в Мордовию систематически нарушал внутренний распорядок и получал взыскания со стороны сотрудников УФСИН. Среди дисциплинарных мер — водворение в ШИЗО, а также ограничения на получение передач и свиданий с родственниками. Ранее адвокаты бывшего полковника сообщали, что в 2024 году он уже помещался в штрафной изолятор (ШИЗО) по решению администрации колонии.
Напомним, Дмитрий Захарченко ранее возглавлял управление по борьбе с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе МВД РФ. В 2016 году его задержали по подозрению в коррупции. Позже он был признан виновным и приговорен к 16 годам колонии строгого режима. Широкую огласку дело получило после обнаружения в квартире его родственницы почти девяти миллиардов рублей наличными, происхождение которых Захарченко объяснить не смог. По решению суда эти средства были изъяты в доход государства.
В феврале 2024 года экс-полковник выразил желание стать добровольцем на СВО. Однако ему отказали в этой просьбе. В настоящее время Захарченко отбывает наказание в исправительной колонии для бывших сотрудников правоохранительных органов, судей и прокуроров на территории Мордовии.