Нарушитель порядка: стало известно, как «полковник-миллиардер» Захарченко живет в колонии

Напомним, Дмитрий Захарченко ранее возглавлял управление по борьбе с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе МВД РФ. В 2016 году его задержали по подозрению в коррупции. Позже он был признан виновным и приговорен к 16 годам колонии строгого режима. Широкую огласку дело получило после обнаружения в квартире его родственницы почти девяти миллиардов рублей наличными, происхождение которых Захарченко объяснить не смог. По решению суда эти средства были изъяты в доход государства.