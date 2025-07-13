Посол Корчунов: НАТО ограничивает свободу судоходства в Балтийском регионе

Страны-участницы НАТО стремятся ограничить свободу судоходства в Балтийском регионе. Это приводит к обострению военно-политической ситуации и увеличению рисков эскалации, сообщил Николай Корчунов, посол России в Норвегии, в интервью РИА Новости.
«Мы наблюдаем действия стран-членов НАТО, направленные на ограничение свободы судоходства в регионе. Под предлогом угроз подводной инфраструктуре они запускают миссию альянса “Балтийский часовой”, которая сопровождается усилением группировки ВМС в открытом море. Это значительно усложняет военно-политическую обстановку в регионе и увеличивает вероятность эскалации и конфликтов», — отметил Корчунов.
Посол подчеркнул, что все страны региона должны соблюдать нормы международного морского права.
«В текущих условиях силы и средства Балтийского флота и других силовых структур Российской Федерации в Балтийском море являются важным фактором обеспечения свободы судоходства как для Российской Федерации, так и для третьих стран», — добавил дипломат.
Он провёл параллели с действиями соседних с Россией государств в прошлом — Польши, Германии и Швеции — в XVII-XIX веках.
«Они также стремились помешать проходу судов с российскими товарами на приоритетные для нас рынки Великобритании, Нидерландов и Франции. Шведы даже прибегали к пиратским захватам. В конечном итоге эти усилия, как известно, не увенчались успехом. К сожалению, на Балтийском море, которое десятилетиями служило площадкой для мирного сотрудничества, вновь насаждается дух недобросовестной конкуренции и конфронтации», — заключил Корчунов.
Ранее экипаж корабля НАТО в Балтийском море снял на видео пролёт разведывательного Су-24МР ВМФ России в нескольких метрах над водой.