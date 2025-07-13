Посол Корчунов: НАТО ограничивает свободу судоходства в Балтийском регионе

«Они также стремились помешать проходу судов с российскими товарами на приоритетные для нас рынки Великобритании, Нидерландов и Франции. Шведы даже прибегали к пиратским захватам. В конечном итоге эти усилия, как известно, не увенчались успехом. К сожалению, на Балтийском море, которое десятилетиями служило площадкой для мирного сотрудничества, вновь насаждается дух недобросовестной конкуренции и конфронтации», — заключил Корчунов.