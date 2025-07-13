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СБУ объявила в розыск Кириенко и Хинштейна

Чиновникам предъявлены обвинения по нескольким статьям.

Источник: Аргументы и факты

Служба безопасности Украины объявила в розыск первого замруководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко и врио губернатора Курской области Александра Хинштейна, свидетельствует информация украинских органов власти.

Судя по обнародованным СБУ данным, Кириенко находится в украинском розыске с октября 2024 года, Хинштейн — с апреля 2025 года.

Помимо этого, Кириенко и Хинштейн включены в перечни украинского экстремистского ресурса «Миротворец».

Напомним, ранее певица Ани Лорак попала в базу данных украинского экстремистского сайта «Миротворец», также указом Владимира Зеленского против нее были введены персональные санкции.

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