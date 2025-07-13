СБУ объявила в розыск Кириенко и Хинштейна

Служба безопасности Украины объявила в розыск первого замруководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко и врио губернатора Курской области Александра Хинштейна, свидетельствует информация украинских органов власти.
Судя по обнародованным СБУ данным, Кириенко находится в украинском розыске с октября 2024 года, Хинштейн — с апреля 2025 года.
Помимо этого, Кириенко и Хинштейн включены в перечни украинского экстремистского ресурса «Миротворец».
Напомним, ранее певица Ани Лорак попала в базу данных украинского экстремистского сайта «Миротворец», также указом Владимира Зеленского против нее были введены персональные санкции.