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AP: после покушения в поведении Трампа заметили изменения

После покушения в 2024 году Трамп стал более внимательным и благодарным.

Источник: Аргументы и факты

Поведение президента США Дональда Трампа претерпело изменения после покушения, пережитого им год назад, написало агентство Associated Press (AP). apnews.com/

В публикации приводится мнение друзей политика.

«Помимо повышенной бдительности на сцене, они наблюдают признаки того, что прикосновение к смерти действительно изменило его (главу Белого дома — прим. ред.) в определенных аспектах: он стал более внимательным и благодарным», — уточнил автор статьи.

В материале отмечается, как правило, люди, столкнувшиеся с травмирующим событием, стараются реже вспоминать о случившемся. При этом Трамп, напротив, стремится окружить себя памятными вещами, которые напоминают ему о пережитом покушении.

«Он украсил Белый дом и свои гольф-клубы произведениями искусства, изображающими момент после стрельбы, когда он встал, театрально поднял кулак в воздух и скандировал: “Борись, борись, борись!”» — сказано в публикации.

В статье также приводится одно из заявлений Трампа о последствиях покушения.

«Время от времени у меня появляется это “пульсирующее чувство”», — подчеркивал политик.

Напомним, попытка покушения на Трампа была предпринята 13 июля 2024 года в штате Пенсильвания, где он выступал на митинге в рамках своей избирательный кампании. Он получил ранение в ухо. Еще один человек погиб. Мужчина, который открыл стрельбу по политику, был ликвидирован силами безопасности.

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