AP: после покушения в поведении Трампа заметили изменения

Поведение президента США Дональда Трампа претерпело изменения после покушения, пережитого им год назад, написало агентство Associated Press (AP). apnews.com/
В публикации приводится мнение друзей политика.
«Помимо повышенной бдительности на сцене, они наблюдают признаки того, что прикосновение к смерти действительно изменило его (главу Белого дома — прим. ред.) в определенных аспектах: он стал более внимательным и благодарным», — уточнил автор статьи.
В материале отмечается, как правило, люди, столкнувшиеся с травмирующим событием, стараются реже вспоминать о случившемся. При этом Трамп, напротив, стремится окружить себя памятными вещами, которые напоминают ему о пережитом покушении.
«Он украсил Белый дом и свои гольф-клубы произведениями искусства, изображающими момент после стрельбы, когда он встал, театрально поднял кулак в воздух и скандировал: “Борись, борись, борись!”» — сказано в публикации.
В статье также приводится одно из заявлений Трампа о последствиях покушения.
«Время от времени у меня появляется это “пульсирующее чувство”», — подчеркивал политик.
Напомним, попытка покушения на Трампа была предпринята 13 июля 2024 года в штате Пенсильвания, где он выступал на митинге в рамках своей избирательный кампании. Он получил ранение в ухо. Еще один человек погиб. Мужчина, который открыл стрельбу по политику, был ликвидирован силами безопасности.