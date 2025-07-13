Узбекистан и Бахрейн планируют вместе развивать паломнический туризм

Бахрейнская сторона выразила интерес к святым местам и историческим памятникам Узбекистана, связанным с известными исламскими учеными и религиозными деятелями. В связи с этим особое внимание уделили вопросам развития паломнического туризма и продвижению платформы «Табаррук зиерат» среди бахрейнских туристов и туроператоров.