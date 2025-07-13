Узбекистан и Бахрейн планируют вместе развивать паломнический туризм

ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. Узбекско-бахрейнский международный туристический форум, прошедший в столице Бахрейна Манаме, стал эффективной платформой для продвижения туристического потенциала Узбекистана в арабских странах и расширения двустороннего сотрудничества в сфере туризма. Об этом сообщает ИА «Дунё».
В нем участвовал и представители министерств и ведомств, туркомпаний, авиаперевозчиков, торгово-промышленных палат и деловых кругов двух стран.
Председатель Комитета по туризму Узбекистана Умид Шадиев, посол Нодиржон Тургунов, министр туризма Бахрейна Фатима Джаафар Аль-Сайрафи подчеркнули важность укрепления сотрудничества, обмена опытом и реализации совместных туристических инициатив.
В рамках форума состоялась презентация «Узбекистан — жемчужина Шелкового пути», демонстрирующая историко-культурное наследие, туристические направления, а также новые возможности в сферах паломнического, медицинского, гастрономического и экологического туризма.
На площадке форума прошли B2B-встречи с участием туроператоров и агентств двух стран.
Члены узбекской делегации провели переговоры с министром туризма Бахрейна Фатимой Джаафар Аль-Сайрафи, обсудив текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в сфере туризма.
«Особое внимание было уделено вопросам увеличения обмена туристами, упрощения визовых процедур, налаживания авиасообщения между Манамой и Ташкентом, а также организации совместных мероприятий, направленных на продвижение туристических брендов двух стран», — говорится в сообщении.
Бахрейнская сторона выразила интерес к святым местам и историческим памятникам Узбекистана, связанным с известными исламскими учеными и религиозными деятелями. В связи с этим особое внимание уделили вопросам развития паломнического туризма и продвижению платформы «Табаррук зиерат» среди бахрейнских туристов и туроператоров.