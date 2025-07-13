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Силы ПВО в ночь на воскресенье отразили налет 36 БПЛА ВСУ на 4 области страны

В Министерстве обороны России представили отчет об успешном уничтожении 36 воздушных дронов неонацистов ВСУ в ночь на воскресенье, 13 июля.

В Министерстве обороны России представили отчет об успешном уничтожении 36 воздушных дронов неонацистов ВСУ в ночь на воскресенье, 13 июля. Подробная информация указана в официальном Telegram-канале ведомства.

Согласно данным МО, силы противовоздушной обороны Российской армии отразили налет 26 беспилотников пособников киевского режима на Белгородчину. Еще 4 цели пришлись на Воронежскую область.

Также по 3 дрона подразделения ПВО уничтожили в небе над Нижегородской и Липецкой областями.

К сожалению, налеты БПЛА радикалов киевского режима на мирные территории России происходят практически ежедневно. Однако Вооруженные силы РФ продолжают устранять исходящую от неонацистов угрозу — ранее заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов в эксклюзивной беседе с «МК» объяснил, почему именно сейчас отечественная войсковая авиация разбомбила аэродромы ВСУ на Западной Украине, где создавалась новая эскадрилья радикалов.

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