В Министерстве обороны России представили отчет об успешном уничтожении 36 воздушных дронов неонацистов ВСУ в ночь на воскресенье, 13 июля. Подробная информация указана в официальном Telegram-канале ведомства.
Согласно данным МО, силы противовоздушной обороны Российской армии отразили налет 26 беспилотников пособников киевского режима на Белгородчину. Еще 4 цели пришлись на Воронежскую область.
Также по 3 дрона подразделения ПВО уничтожили в небе над Нижегородской и Липецкой областями.
К сожалению, налеты БПЛА радикалов киевского режима на мирные территории России происходят практически ежедневно. Однако Вооруженные силы РФ продолжают устранять исходящую от неонацистов угрозу — ранее заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов в эксклюзивной беседе с «МК» объяснил, почему именно сейчас отечественная войсковая авиация разбомбила аэродромы ВСУ на Западной Украине, где создавалась новая эскадрилья радикалов.