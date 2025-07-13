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Лавров прибыл с визитом в Китай

Лавров прибыл в Китай на заседание глав МИД ШОС.

Источник: © РИА Новости

ПЕКИН, 13 июл — РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл с визитом в Китай, где примет участие в заседании совета министров иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

В МИД РФ ранее сообщили, что встреча станет ключевым этапом в подготовке саммита ШОС, который пройдет 30 августа — 1 сентября в Тяньцзине.

В Китай министр прибыл из КНДР. В Вонсане Лавров провел встречи с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном и главой МИД Цой Сон Хи. Провожал министра почётный караул.

Ранее на этой неделе он посетил с визитом Малайзию, где встретился с госсекретарем США Марко Рубио на полях министерских мероприятий по линии АСЕАН.

ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели — Афганистан и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка. В июле 2024 года на саммите ШОС в Казахстане Белоруссия стала полноправным членом организации.

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