ПЕКИН, 13 июл — РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл с визитом в Китай, где примет участие в заседании совета министров иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
В Китай министр прибыл из КНДР. В Вонсане Лавров провел встречи с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном и главой МИД Цой Сон Хи. Провожал министра почётный караул.
Ранее на этой неделе он посетил с визитом Малайзию, где встретился с госсекретарем США Марко Рубио на полях министерских мероприятий по линии АСЕАН.
ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели — Афганистан и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка. В июле 2024 года на саммите ШОС в Казахстане Белоруссия стала полноправным членом организации.