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Стало известно о проведении Совета глав правительств стран ШОС в Москве

В Москве 17−18 ноября пройдет заседание Совета глава правительств стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

В Москве 17−18 ноября пройдет заседание Совета глава правительств стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Россия примет председательство в ШОС у Китая, сообщил МИД РФ.

«Итоги предстоящих в Тяньцзине мероприятий на высшем уровне намерены вместе с другими государствами ШОС использовать при содержательном наполнении заседания Совета глав правительств стран — членов ШОС, которое пройдет под председательством России 17−18 ноября в Москве», — говорится в сообщении российского министерства иностранных дел.

Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что 1 сентября еще под председательством в ШОС Китая в Тяньцзине пройдет Совет глав государств — членов организации, а позднее состоится встреча на высшем уровне в форме «ШОС плюс».

Также 3 сентября лидеры стран ШОС в Пекине примут участие в торжествах по случаю юбилея Победы народа Китая в Войне сопротивления японской агрессии.

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