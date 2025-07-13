Посол РФ обвинил НАТО в ограничении судоходства в Балтийском море

По его словам, в Москве отмечают целенаправленную линию стран-членов НАТО на ограничение свободы судоходства в регионе, а также запуск в этих целях под предлогом угроз подводной инфраструктуре миссии альянса «Балтийский часовой». Это сопровождается усилением действующей в открытом море группировки ВМС, что привело к значительному осложнению военно-политической обстановки и росту рисков эскалации, сказал Корчунов.