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Посол РФ обвинил НАТО в ограничении судоходства в Балтийском море

Страны НАТО стремятся ограничить свободу судоходства в Балтийском регионе, что значительно осложнило военно-политическую обстановку и усилило риски эскалации, заявил РИА Новости посол России в Норвегии Николай Корчунов.

Страны НАТО стремятся ограничить свободу судоходства в Балтийском регионе, что значительно осложнило военно-политическую обстановку и усилило риски эскалации, заявил РИА Новости посол России в Норвегии Николай Корчунов.

По его словам, в Москве отмечают целенаправленную линию стран-членов НАТО на ограничение свободы судоходства в регионе, а также запуск в этих целях под предлогом угроз подводной инфраструктуре миссии альянса «Балтийский часовой». Это сопровождается усилением действующей в открытом море группировки ВМС, что привело к значительному осложнению военно-политической обстановки и росту рисков эскалации, сказал Корчунов.

Посол подчеркнул необходимость соблюдения норм международного морского права всеми странами региона. Он отметил, что в нынешних условиях силы и средства Балтийского флота РФ являются ключевым фактором обеспечения свободы судоходства как для России, так и для третьих стран.

Дипломат провел исторические параллели с действиями Польши, Германии и Швеции в XVII-XIХ веках. Тогда эти страны пытались помешать проходу судов с российскими товарами на рынки Британии, Голландии и Франции. Шведы не чурались пиратских захватов, но эти усилия провалились. По словам Корчунова, вызывает сожаление, что на Балтике, десятилетиями бывшей площадкой сотрудничества, вновь насаждается дух конфронтации.

С 1 июля Германия усилила контроль над судами в восточной части Балтики, начав проверять наличие страховки от разливов нефти. В немецком МИД это объяснили борьбой с «теневым флотом», якобы связанным с Россией, а также заботой о безопасности и экологии. Швеция, по заявлениям Берлина, планирует аналогичные шаги.

В июне президент РФ Владимир Путин предупредил на ПМЭФ, что атаки на «теневой флот» спровоцируют рост мировых цен на углеводороды. В мае постпред России при ООН Василий Небензя назвал принудительные остановки судов ЕС грубейшим нарушением свободы судоходства.

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