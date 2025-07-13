НАТО обвинили в ограничении судоходства в Балтике: как это влияет на военную обстановку в регионе

Военно-политическая обстановка в Балтийском регионе ухудшилась из-за попыток стран НАТО ограничить свободы судоходства. В регионе усилились риски эскалации. Об этом рассказал российский посол в Норвегии Николай Корчунов.
«Отмечаем целенаправленную линию стран-членов НАТО на ограничение свободы судоходства в регионе, запуск в этих целях под предлогом, в том числе, угроз подводной инфраструктуре», — приводит РИА Новости слова дипломата.
По его словам, миссия Североатлантического альянса «Балтийский часовой» сопровождается усилением в открытом море группировки Военно-морских сил (ВМС), из-за чего «усилились риски возможной эскалации и конфликтности».
Корчунов обратил внимание на необходимость соблюдения международного морского права для обеспечения безопасности. Он также напомнил о попытках ограничить торговое судоходство РФ, подчеркнув, что такая политика вызывает сожаление, поскольку Балтика была примером мирного сотрудничества.
В минувшую среду, 9 июля, в Министерстве обороны Польши решили назвать Балтику внутренним морем НАТО. Глава военного ведомства республики Владислав Косиняк-Камыш считает укрепление побережья Балтийского моря данью уважения альянсу.