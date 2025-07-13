Лавров прибыл в Китай на заседание глав МИД ШОС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в воскресенье, 13 июля, прибыл в Китай, где примет участие в заседании совета министров иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
В Китай Лавров приехал из КНДР, где его принял глава республики Ким Чен Ын. Глава МИД РФ поприветствовал лидера КНДР, заметив, что ни он сам, ни глава Северной Кореи так и не отказались от курения.
Также Сергей Лавров сообщил, что КНДР в ходе переговоров с Россией подтвердила однозначную поддержку всех целей специальной военной операции. Дипломат добавил, что российская сторона поблагодарила северокорейских военнослужащих за участие в завершении операции в Курской области.
Ранее глава российского МИД прокомментировал слухи о том, что между Россией и Китаем пытаются «вбить клин» из-за сближения с Северной Кореей. По его словам, на Западе активно обсуждаются концепция оказания помощи для разрешения конфликта на Украине и намерения использовать Россию в контексте противостояния с Китаем.