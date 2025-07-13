Глава Башкирии поздравил работников и ветеранов почтовой связи

«Говорю спасибо каждому из вас за нелёгкий, но такой важный для людей труд, отзывчивость, душевную теплоту и внимание, которые вы дарите людям. Желаю вам новых достижений, успешной реализации планов и проектов! Здоровья, благополучия вам и вашим семьям!», — резюмировал Глава Башкортостана Радий Хабиров.