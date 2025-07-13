Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Башкирии поздравил работников и ветеранов почтовой связи

Глава Башкортостана Радий Хабиров поздравил работников и ветеранов почтовой связи республики с профессиональным праздником, который отмечается сегодня, 13 июля.

Источник: Башинформ

В эпоху стремительного развития цифровых технологий почтовая связь, по-прежнему, остается важным социальным институтом, обеспечивающим доступность широкого перечня услуг для миллионов людей, отметил Радий Хабиров. Особенно это значимо для Башкортостана, в котором насчитывается свыше тысячи почтовых отделений. Причем большинство из них расположены в сельской местности. Все они ежедневно и ответственно выполняют свою важную миссию.

Вы не просто доставляете письма и посылки — вы поддерживаете активную жизнь в сёлах и городах Башкортостана. Благодаря вашему кропотливому труду жители своевременно получают пенсии, пособия, газеты и журналы, товары первой необходимости, финансовые услуги, а военнослужащие в зоне СВО — долгожданные весточки и посылки от родных и близких.

Радий Хабиров

Особую признательность Радий Хабиров выразил ветеранам почтовой связи, трудовым династиям, чей «богатый опыт, добросовестность и многолетняя преданность делу служат примером для молодых коллег».

На сегодняшний день в почтовой службе Башкортостана работают свыше 6 тысяч сотрудников — почтальонов, операторов, водителей, сортировщиков и многих других.

«Говорю спасибо каждому из вас за нелёгкий, но такой важный для людей труд, отзывчивость, душевную теплоту и внимание, которые вы дарите людям. Желаю вам новых достижений, успешной реализации планов и проектов! Здоровья, благополучия вам и вашим семьям!», — резюмировал Глава Башкортостана Радий Хабиров.

7 интересных фактов о том, как изменилась почта в Башкирии за 290 лет, читайте в этом материале Башинформа.