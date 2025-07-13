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Лавров прибыл в Китай на заседание Совета глав МИД стран ШОС

Встреча глав МИД ШОС состоится 14−15 июля.

Источник: Комсомольская правда

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в Китай. Правительственный борт приземлился в аэропорту Пекина в воскресенье, 13 июля.

Глава российского внешнеполитического ведомства примет участие в заседании Совета глав МИД стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которое состоится в Китае 14−15 июля.

В Пекин министр иностранных дел России направился из КНДР, где находился с трехдневным рабочим визитом в городе Вонсан.

Как ранее сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, предстоящая встреча будет ключевым этапом подготовки к саммиту ШОС. Конференция пройдет с 30 августа по 1 сентября 2025 года в китайском Тяньцзине.

Немногим ранее стало известно, что в этом году Китай посетит президент России Владимир Путин. Как рассказал его помощник Юрий Ушаков, визит российского лидера будет беспрецедентно длительным и займет целый день. Представитель главы государства уверен, что это показывает особую значимость поездки.

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