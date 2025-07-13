Лавров прибыл в Китай на заседание Совета глав МИД стран ШОС

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в Китай. Правительственный борт приземлился в аэропорту Пекина в воскресенье, 13 июля.
В Пекин министр иностранных дел России направился из КНДР, где находился с трехдневным рабочим визитом в городе Вонсан.
Как ранее сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, предстоящая встреча будет ключевым этапом подготовки к саммиту ШОС. Конференция пройдет с 30 августа по 1 сентября 2025 года в китайском Тяньцзине.
Немногим ранее стало известно, что в этом году Китай посетит президент России Владимир Путин. Как рассказал его помощник Юрий Ушаков, визит российского лидера будет беспрецедентно длительным и займет целый день. Представитель главы государства уверен, что это показывает особую значимость поездки.