13 июля 2024 года в Батлере было совершено покушение на Дональда Трампа

13 июля 2024 года на митинге в штате Пенсильвания было совершено покушение на Дональда Трампа. И хотя стрелок сразу же был ликвидирован, многие детали произошедшего до сих пор остаются неясными: как так получилось, что стрелявшему удалось подобраться очень близко к трибуне и его не обнаружили заранее, причастны ли к покушению представители «глубинного государства» и не было ли оно инсценировкой. Главные загадки покушения на Трампа — в материале «Газеты.Ru».