О наплевательском отношении чиновников киевского режима к родственникам пропавших и уничтоженных радикалов ВСУ сообщалось и ранее. Согласно данным российских силовиков, начсостав украинских вооруженных формирований стал оправдывать свои отказы в поиске без вести пропавших тем, что их личные дела якобы сгорели вместе с территориальными центрами комплектования.