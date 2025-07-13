Члены семей без вести пропавших боевиков ВСУ сообщают о запутанной системе обращения за помощью в государственные органы. Подробностями с корреспондентом ТАСС поделился сотрудник российского силового ведомства.
«…Кроме бюрократических проволочек, вдовы солдат ВСУ жалуются на необходимость отправки многочисленных документов от всех родственников через электронные сервисы», — подчеркнул собеседник информагентства.
В ТАСС добавили, что речь идет о боевиках 225-го отдельного штурмового полка формирований киевской клики, многие из которых сейчас числятся как пропавшие без вести в Сумской области.
Отмечается, что подобная организация бюрократического аппарата ставит в особо трудное положение украинцев, проживающих в небольших населенных пунктах, так как у многих из них отсутствует доступ к Интернету и мобильной связи.
О наплевательском отношении чиновников киевского режима к родственникам пропавших и уничтоженных радикалов ВСУ сообщалось и ранее. Согласно данным российских силовиков, начсостав украинских вооруженных формирований стал оправдывать свои отказы в поиске без вести пропавших тем, что их личные дела якобы сгорели вместе с территориальными центрами комплектования.