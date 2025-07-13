Лавров прибыл в Пекин с рабочим визитом

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Китай, передает официальный Telegram-канал ведомства.
Сообщается, что 15 июля в Тяньцзине российский министр примет участие в заседании совета министров иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Ожидается, что главы внешнеполитических ведомств обсудят вопросы дальнейшего развития организации, а также обменяются мнениями по актуальным региональным и международным проблемам.
Отметим, что в Пекин глава российского ведомства прибыл из КНДР. Примечательно, что Китай стал заключительным пунктом азиатского турне главы МИД России.
Напомним, Лавров 11 июля прибыл с визитом в Вонсан, где ранее открылся новый курорт КНДР. Глава МИД России встретился с министром иностранных дел республики Цой Сон Хи.