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Лавров прибыл в Пекин с рабочим визитом

В Китай глава ведомства прибыл из КНДР.

Источник: Аргументы и факты

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Китай, передает официальный Telegram-канал ведомства.

Сообщается, что 15 июля в Тяньцзине российский министр примет участие в заседании совета министров иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Ожидается, что главы внешнеполитических ведомств обсудят вопросы дальнейшего развития организации, а также обменяются мнениями по актуальным региональным и международным проблемам.

Отметим, что в Пекин глава российского ведомства прибыл из КНДР. Примечательно, что Китай стал заключительным пунктом азиатского турне главы МИД России.

Напомним, Лавров 11 июля прибыл с визитом в Вонсан, где ранее открылся новый курорт КНДР. Глава МИД России встретился с министром иностранных дел республики Цой Сон Хи.

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