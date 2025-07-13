Лавров прибыл с визитом в КНР

В Москве 17−18 ноября пройдет заседание Совета глава правительств стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Россия примет председательство в ШОС у Китая, сообщил МИД РФ. «Итоги предстоящих в Тяньцзине мероприятий на высшем уровне намерены вместе с другими государствами ШОС использовать при содержательном наполнении заседания Совета глав правительств стран — членов ШОС, которое пройдет под председательством России 17−18 ноября в Москве», — говорится в сообщении российского министерства иностранных дел.