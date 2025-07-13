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Лавров прибыл с визитом в КНР

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с визитом в КНР для участия в заседании Совета министров иностранных дел государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с визитом в КНР для участия в заседании совета министров иностранных дел государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

В МИД РФ ранее сообщали, что встреча станет ключевым этапом подготовки саммита ШОС, который пройдет с 30 августа по 1 сентября в Тяньцзине.

В КНР министр прибыл из Северной Кореи. В Вонсане Лавров провел встречи с председателем Государственного совета КНДР Ким Чен Ыном и главой МИД Цой Сон Хи. Его провожал почетный караул.

Ранее на неделе Лавров посетил Малайзию, где на полях министерских мероприятий АСЕАН встретился с госсекретарем США Марко Рубио.

В Москве 17−18 ноября пройдет заседание Совета глава правительств стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Россия примет председательство в ШОС у Китая, сообщил МИД РФ. «Итоги предстоящих в Тяньцзине мероприятий на высшем уровне намерены вместе с другими государствами ШОС использовать при содержательном наполнении заседания Совета глав правительств стран — членов ШОС, которое пройдет под председательством России 17−18 ноября в Москве», — говорится в сообщении российского министерства иностранных дел.

Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что 1 сентября еще под председательством в ШОС Китая в Тяньцзине пройдет Совет глав государств — членов организации, а позднее состоится встреча на высшем уровне в форме «ШОС плюс».

Также 3 сентября лидеры стран ШОС в Пекине примут участие в торжествах по случаю юбилея Победы народа Китая в Войне сопротивления японской агрессии.

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