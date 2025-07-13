В ВСУ начали формировать подразделения, полностью состоящие из женщин

В Вооруженных силах Украины начали формировать подразделения, полностью состоящие из женщин, сообщает Telegram-канал «Военндело (Военное дело)».
Отмечается, что несколько таких рот готовят в 80-й десантно-штурмовой бригаде, приписанной ко Львову, и они еще не работают в зоне боевых действий.
На днях сообщалось, что российские военные фиксируют учащение появления женских голосов во время перехватов радиопереговоров в ВСУ. Уточнялось, что женщины принимают непосредственное участие в боевых действиях и ведут себя не менее решительно, чем мужчины.