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В ВСУ начали формировать подразделения, полностью состоящие из женщин

Несколько рот готовят в приписанной ко Львову 80-й десантно-штурмовой бригаде.

Источник: Аргументы и факты

В Вооруженных силах Украины начали формировать подразделения, полностью состоящие из женщин, сообщает Telegram-канал «Военндело (Военное дело)».

Отмечается, что несколько таких рот готовят в 80-й десантно-штурмовой бригаде, приписанной ко Львову, и они еще не работают в зоне боевых действий.

На днях сообщалось, что российские военные фиксируют учащение появления женских голосов во время перехватов радиопереговоров в ВСУ. Уточнялось, что женщины принимают непосредственное участие в боевых действиях и ведут себя не менее решительно, чем мужчины.