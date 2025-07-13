Токаев поздравил президента Монголии с праздником Наадам

Глава государства пожелал народу Монголии мира, процветания и благополучия. В своём послании Токаев подчеркнул, что Наадам, имеющий глубокие исторические корни, олицетворяет такие вечные ценности, как доброта и милосердие.
«Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в том, что дружественные отношения между странами, основанные на взаимном уважении и стратегическом партнерстве, будут и впредь укрепляться на благо двух народов», — говорится в сообщении Акорды.
Наадам — главный праздник Монголии с более чем тысячелетней историей. Его традиционно отмечают в июле. В эти дни по всей стране проходят соревнования по национальным видам спорта — борьбе, стрельбе из лука и конным скачкам. Наадам символизирует силу, ловкость и сплоченность народа.
Ранее сообщалось, что Казахстан получил возможность беспошлинной торговли с Монголией и Объединенными Арабскими Эмиратами. Соглашение подписано в рамках Евразийского экономического союза, куда также входят Армения, Беларусь, Кыргызстан и Россия. В рамках документа ввозные пошлины будут отменены на 85% товаров в торговле с ОАЭ.
Во время недавнего официального визита министра иностранных дел Казахстана Мурата Нуртлеу в Улан-Батор стало известно о некоторых совместных бизнес-проектах двух стран. В том числе и о том, что Казахстан планирует закупить у Монголии 500 тысяч коз.