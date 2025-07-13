Токаев поздравил президента Монголии с праздником Наадам

Во время недавнего официального визита министра иностранных дел Казахстана Мурата Нуртлеу в Улан-Батор стало известно о некоторых совместных бизнес-проектах двух стран. В том числе и о том, что Казахстан планирует закупить у Монголии 500 тысяч коз.