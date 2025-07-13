Офицер Алехин объяснил, что Белгород и область атакуют бандеровские «ждуны»

Территория белгородского приграничья круглосуточно обстреливается вражеской артиллерией и атакуется украинскими FPV-дронами, об этом aif.ru рассказал военный эксперт, полковник Геннадий Алехин. Он отметил, что в ходе обстрелов Белгородчины противник использует не только артиллерию и крупнокалиберные минометы, но также беспилотники самолетного типа и дроны-камикадзе. Удары наносятся не только по приграничным с Украиной районам области, но и по самому Белгороду.
Анализируя количество и направление атак по Белгородской области, полковник Алехин пришел к выводу, что вражеские дроны-камикадзе запускаются, в том числе, и с территории самой Белгородчины украинскими диверсантами или так называемыми «ждунами» — тайными киевскими агентами.
«Полгода назад вычислили такого “умельца”, который запускал беспилотники из Октябрьского района Белгородской области. Теперь он, как говорится, мотает срок», — объяснил военный эксперт ситуацию с запусками вражеских FPV-дронов.
При этом офицер Геннадий Алехин отметил, что «здесь много работы для наших соответствующих оперативных и спецслужб».