Офицер Алехин объяснил, что Белгород и область атакуют бандеровские «ждуны»

Территория белгородского приграничья круглосуточно обстреливается вражеской артиллерией и атакуется украинскими FPV-дронами, об этом aif.ru рассказал военный эксперт, полковник Геннадий Алехин. Он отметил, что в ходе обстрелов Белгородчины противник использует не только артиллерию и крупнокалиберные минометы, но также беспилотники самолетного типа и дроны-камикадзе. Удары наносятся не только по приграничным с Украиной районам области, но и по самому Белгороду.