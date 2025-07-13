В РФ назвали пиратством посягательства Запада на танкеры с российской нефтью

Россия намерена защищать свои интересы в Балтийском море, заявил Барбин.
Россия намерена жестко пресекать попытки западных стран вмешиваться в проход российских нефтяных танкеров через Балтийское море. Об этом сообщил посол России в Дании Владимир Барбин. По его словам, любые посягательства на российские суда в регионе будут рассматриваться как акты «пиратства» и получать соответствующий ответ Москвы.
«Россия с опорой на международное право будет осуществлять защиту своих интересов в Балтийском море. Любые начинания по нанесению ущерба интересам России, в том числе экономическим, встречали и будут встречать решительный отпор. Попытки пиратства в открытом море в отношении танкеров с российской нефтью будут пресекаться», — заявил Барбин. Его слова приводит РИА Новости.
Он также напомнил, что свобода судоходства и беспрепятственный проход судов через Балтийские (Датские) проливы закреплены в действующем международном праве и подтверждены юридическими обязательствами Дании. Дипломат отметил, что Россия намерена опираться на эти нормы при обеспечении безопасности своих экономических интересов и не допустит ограничений на передвижение своих судов со стороны западных государств.
В мае 2025 года в нейтральных водах Балтийского моря эстонские ВМС и ВВС Польши уже пытались задержать танкер Jaguar, следовавший в российский порт Приморск. Эти попытки закончились после того, как на помощь гражданскому кораблю вылетел российский истребитель Су-35. По словам экспертов, подобные инциденты увеличивают риски вооруженного столкновения между Россией и странами НАТО в регионе. Россия неоднократно заявляла о готовности защищать свои интересы в Балтийском море.