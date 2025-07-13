В мае 2025 года в нейтральных водах Балтийского моря эстонские ВМС и ВВС Польши уже пытались задержать танкер Jaguar, следовавший в российский порт Приморск. Эти попытки закончились после того, как на помощь гражданскому кораблю вылетел российский истребитель Су-35. По словам экспертов, подобные инциденты увеличивают риски вооруженного столкновения между Россией и странами НАТО в регионе. Россия неоднократно заявляла о готовности защищать свои интересы в Балтийском море.