Осознанный и благодарный: Окружение Трампа рассказало об изменениях в нём после покушения

Сам политик, судя по публикациям, не пытается забыть случившееся. Напротив, он сделал сцену, где с окровавленным ухом поднялся после стрельбы и выкрикнул «Борись!», своего рода символом. Этот момент запечатлён на картинах, которые теперь украшают Белый дом и принадлежащие Трампу гольф-клубы. Физические последствия травмы тоже дают о себе знать. Американский лидер до сих пор ощущает пульсацию в области уха, которое было задето пулей.