Жителям микрорайона в Шебекино частично компенсируют расходы на аренду жилья

Жителям микрорайона Титовка в городе Шебекино частично компенсируют затраты на аренду жилья. Это связано с увеличившимся количеством атак со стороны ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По его словам, только за минувший день боевики ВСУ значительно усилили атаки на белгородское приграничье, включая областной центр и Шебекино.
«Особенно достается микрорайону Титовка. Это у нас переулок Нежуры и улица Нежуры, Мочалина, Шишкина, Тихвинская, Светлая. С сегодняшнего дня вводим частичную компенсацию за аренду жилья», — написал Гладков в своем телеграм-канале.
Глава региона уточнил, что ранее оперштаб Белгородской области еще не занимался данным вопросом. Однако он выразил уверенность, что все руководители силовых структур, входящие в оперштаб, поддержат такое решение.
Гладков добавил, что глава Шебекинского округа Андрей Гриднев проведет подомовой обход. Это необходимо, чтобы определить, какую помощь нужно оказать находящимся в сложной ситуации семьям округа.
Ранее Гладков сообщал об атаке ВСУ на четыре муниципалитета Белгородской области.