Еще один министр побывал на Алаколе после критики Токаева

По данным министерства, на отдельных пляжах отсутствуют санитарные узлы, душевые, контейнеры для мусора, буйки и ограждения. Кроме того, зафиксирован недостаточный контроль за водным транспортом, отмечается нехватка спасательных вышек и информационного сопровождения. Кроме того, нарушаются базовые стандарты безопасности.