Еще один министр побывал на Алаколе после критики Токаева

Министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов посетил курортную зону озера Алаколь в областях Абай и Жетiсу. Сообщается, что осмотр проведен с обеих сторон озера, состоялись встречи с представителями акиматов и бизнеса.
По данным министерства, на отдельных пляжах отсутствуют санитарные узлы, душевые, контейнеры для мусора, буйки и ограждения. Кроме того, зафиксирован недостаточный контроль за водным транспортом, отмечается нехватка спасательных вышек и информационного сопровождения. Кроме того, нарушаются базовые стандарты безопасности.
После визита были даны поручения: усилить санитарное оснащение пляжной территории; закупить дополнительные мусорные контейнеры; продлить линию буйков и четко обозначить зоны безопасного захода для маломерных судов; проработать возможность установки раздевалок, душевых и дополнительных элементов благоустройства; организовать зоны активного отдыха и установить навесы (тенты); увеличить количество спасательных вышек и лестниц для безопасного захода в воду; обеспечить наличие информационных стендов и карт-схем пляжной зоны.