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Еще один министр побывал на Алаколе после критики Токаева

Министр туризма и спорта Казахстана Ербол Мырзабосынов сообщил об итогах поездки в Алаколь и рассказал, как изменится состояние туристической зоны, передает NUR.KZ.

Источник: акимат области Абай

Министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов посетил курортную зону озера Алаколь в областях Абай и Жетiсу. Сообщается, что осмотр проведен с обеих сторон озера, состоялись встречи с представителями акиматов и бизнеса.

По данным министерства, на отдельных пляжах отсутствуют санитарные узлы, душевые, контейнеры для мусора, буйки и ограждения. Кроме того, зафиксирован недостаточный контроль за водным транспортом, отмечается нехватка спасательных вышек и информационного сопровождения. Кроме того, нарушаются базовые стандарты безопасности.

После визита были даны поручения: усилить санитарное оснащение пляжной территории; закупить дополнительные мусорные контейнеры; продлить линию буйков и четко обозначить зоны безопасного захода для маломерных судов; проработать возможность установки раздевалок, душевых и дополнительных элементов благоустройства; организовать зоны активного отдыха и установить навесы (тенты); увеличить количество спасательных вышек и лестниц для безопасного захода в воду; обеспечить наличие информационных стендов и карт-схем пляжной зоны.