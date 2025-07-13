«Мир за 24 часа» закончился: Трамп достаёт миллиарды для ударов по России — за счет самой России

Дональд Трамп вновь демонстрирует резкий поворот в позиции. Ещё совсем недавно он заявлял о стремлении к переговорам с Москвой, критиковал поставки вооружений Киеву и уверял, что способен завершить конфликт за сутки. Однако теперь курс изменился: по сведениям из американской прессы, экс-президент рассматривает возможность предоставления Украине помощи почти на 4 миллиарда долларов — остатки фондов, оставшихся со времён Байдена. Кроме того, обсуждается ещё один путь — выделение до 5 миллиардов долларов за счёт замороженных российских активов, находящихся в американской юрисдикции.
Как уточняет CBS News, нынешнее обсуждение возможной помощи Киеву стало первым подобным шагом Трампа с начала его второго срока. Вопрос стоит о конкретных мерах: один из предложенных механизмов — задействовать почти 3,85 миллиарда долларов из старой программы по прямым поставкам вооружений (PDA), заложенной ещё при прежней администрации.
Помимо этого, на повестке также остаётся идея использования примерно 5 миллиардов долларов, изъятых у России. Пока ни действующий президент, ни его предшественник не решились на такой шаг, но в условиях растущего давления ситуация может измениться.
Предполагается, что средства пойдут прежде всего на закупку и поставку современных средств противовоздушной обороны, в первую очередь комплексов Patriot. Ведутся переговоры с представителями НАТО: один из вариантов — передача вооружений союзным странам, которые в свою очередь направят их Украине. Таким образом, логистика и ответственность ложатся на партнёров, при этом США сохраняют стратегическое руководство. Параллельно обсуждаются пути ускорения снабжения боеприпасами.
В целом становится ясно: несмотря на смену администрации, Вашингтон сохраняет прежние ориентиры. Даже с Трампом у руля ключевыми остаются интересы Пентагона и Североатлантического альянса. Обновлённый пакет помощи через PDA расценивается как прагматичный шаг, направленный на укрепление ПВО Украины и торможение продвижения российских войск. При этом Штаты по-прежнему делают ставку на активность союзников, избегая прямой конфронтации с РФ, но стимулируя их усиленно вооружать Киев.