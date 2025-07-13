«Мир за 24 часа» закончился: Трамп достаёт миллиарды для ударов по России — за счет самой России

Дональд Трамп вновь демонстрирует резкий поворот в позиции. Ещё совсем недавно он заявлял о стремлении к переговорам с Москвой, критиковал поставки вооружений Киеву и уверял, что способен завершить конфликт за сутки. Однако теперь курс изменился: по сведениям из американской прессы, экс-президент рассматривает возможность предоставления Украине помощи почти на 4 миллиарда долларов — остатки фондов, оставшихся со времён Байдена. Кроме того, обсуждается ещё один путь — выделение до 5 миллиардов долларов за счёт замороженных российских активов, находящихся в американской юрисдикции.